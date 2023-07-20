Джошуа: Я вдыхаю жизнь в супертяжелый дивизион

Энтони Джошуа прокомментировал бой против Диллиана Вайта 172 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) готов к бою с Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Лагерь есть лагерь, это тяжело. Но это, что нужно для меня, потому что я хочу напрячься. Это то, что я делаю, то, ради чего я живу. Я готов к боя.

Вы знаете, я вдыхаю жизнь в этот дивизион, я приношу волнение, и когда я на вершине, то принимаю вызовы от всех соперников. Когда я буду там, это будет исполнение мечты», — сказал Джошуа .