Фроч: Усик прошел свой пик

Карл Фроч прокомментировал физическую готовность Александра Усика 477 Источник — boxing-social.

Чемпион WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прошёл свой пик.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Карл Фроч.

«Я думаю, что Усик был невероятным, замечательным, одним из них. может проиграть.

Люди поспорят с тем, что я сейчас скажу, будут говорить: «О чем говорит Фроч? Он несет бред». Но я считаю, что Усик прошел свой пик.

Поэтому в физическом плане его лучшие годы остались позади. Я знаю, что сверхтяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер.

Я стоял рядом с Усиком, и его рост приблизился. ак, у меня были шансы. Не на боксерском ринге, а в уличной драке», — сказал Фроч.