Бокс
Фроч: Усик прошел свой пик
Карл Фроч прокомментировал физическую готовность Александра Усика Сегодня 16:16 477 Источник — boxing-social.
Чемпион WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прошёл свой пик.
Об этом рассказал бывший чемпион мира Карл Фроч.
«Я думаю, что Усик был невероятным, замечательным, одним из них. может проиграть.
Люди поспорят с тем, что я сейчас скажу, будут говорить: «О чем говорит Фроч? Он несет бред». Но я считаю, что Усик прошел свой пик.
Поэтому в физическом плане его лучшие годы остались позади. Я знаю, что сверхтяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер.
Я стоял рядом с Усиком, и его рост приблизился. ак, у меня были шансы. Не на боксерском ринге, а в уличной драке», — сказал Фроч.
Бой Усика и Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.