Определился транслятор боя Усик – Дюбуа в США

Также они будут транслировать поединки в андеркарде 728 /uploads/box/22fa059ff25588d6290cf3fc40d8c9e0ef.jpg» /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — Boxing Scene.

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) в США будет транслироваться на стриминг-сервисе ESPN+.

единицы в андеркарде.

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве

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