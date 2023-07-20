Тайсон: Кроуфорд должен много двигаться в поединке со Спенсом

Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда. 247 #Майк Тайсон, #Эррол Спенс Кроуфорд Источник — tribuna.com.

Повелитель пояса WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) должен много двигаться в поединке против чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0, 22 КО).

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Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон.

«Это адский бой. Слушайте, это бой мастера с подлым адским уродом, это правда, но мастер набирает вес, он маленький парень, но он добился успеха в боях с большими парнями.

Раньше я смотрел бой Теренса с Портером, и я смотрел поединок, который Спенс имел с Портером.Кроуфорд так легко с ним справился, а Эррол провел сложный бой.< /p>

Опять же, кто-нибудь может победить.Тот бой, который провел Спенс с кубинцем Угасом, получил травму, он упал, но поднялся и уничтожил его.Этот парень тоже замечательный боец

Мне очень нравится Кроуфорд. легкостью победил Портера. Мне нравится Кроуфорд, но это будет непростое сражение», — сказал Тайсон.