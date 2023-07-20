Бокс
Тайсон: Кроуфорд должен много двигаться в поединке со Спенсом
Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда. Вчера 22:40 247 0 #Майк Тайсон, #Эррол Спенс Кроуфорд Источник — tribuna.com.
Повелитель пояса WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) должен много двигаться в поединке против чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0, 22 КО).
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Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон.
«Это адский бой. Слушайте, это бой мастера с подлым адским уродом, это правда, но мастер набирает вес, он маленький парень, но он добился успеха в боях с большими парнями.
Раньше я смотрел бой Теренса с Портером, и я смотрел поединок, который Спенс имел с Портером.Кроуфорд так легко с ним справился, а Эррол провел сложный бой.< /p>
Опять же, кто-нибудь может победить.Тот бой, который провел Спенс с кубинцем Угасом, получил травму, он упал, но поднялся и уничтожил его.Этот парень тоже замечательный боец
Мне очень нравится Кроуфорд. легкостью победил Портера. Мне нравится Кроуфорд, но это будет непростое сражение», — сказал Тайсон.
Напомним, Спенс не верит в реванш с Кроуфордом.