Уоррен: Кажется, что другим ребятам не нужен титул Фьюри

Промоутер Ф'юри рассказал о проведении боя с Нганну 375 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну, #Фрэнк Уоррен

Чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO), решил провести бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну из-за отказа Александра Усика.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Что можно здесь делать? Мы пытались провести защиту титула. В первую очередь это должно иметь коммерческое содержание. Знаете, мы не можем допустить, чтобы сюда приехал Энди Руис, который потребует 20 миллионов долларов. Это nbsp;В поединке Ф’юри и Нганну предусмотрена опция реванша

Также существует ситуация, когда кажется, что другим ребятам не нужен титул. Джошуа только что провел разминочный бой, но решил, что лучше сразиться с парнем, которого только что избил Тайсон, чем побороться за пояс и получить 40 процентов от гонорара. te> Все это чушь, которую они придумывают для оправданий. Мы пошли по этому пути в декабре прошлого года, но только потратили много времени. Если бы мы знали, что все так обернется, то не стали бы тратить время.

Усик: Жадное пузо боится меня

Есть бой, который захотят увидеть все, ку. Но они отказали, потому что думали, что получат лучший вариант. Вот почему они это сделали. Теперь все так, как есть», — сказал Уоррен.

Бой Фюри и Нганну запланирован на 28 октября.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!