Бокс
Гарсия бросил вызов Ромеро
Райан Гарсия прокомментировал потенциальный бой против Роланда Ромеро Сегодня 17:44 111 Фото — Getty Images #Роландо Ромеро, #Райан Гарсия
Источник- Чемпион.
Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) вызвал на бой чемпиона WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро (15-1, 13 KO).
Об этом рассказал сам американский боксер.
уже запускали это однажды с PBC, мне нужен ответ. Я надеру задницу Ромеро», — сказал Гарсия.
Раньше Гарсия досрочно проиграл Джервонти Дэвису.
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