Гарсия бросил вызов Ромеро

Райан Гарсия прокомментировал потенциальный бой против Роланда Ромеро 111 Фото — Getty Images #Роландо Ромеро, #Райан Гарсия

Источник- Чемпион.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) вызвал на бой чемпиона WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро (15-1, 13 KO).

Об этом рассказал сам американский боксер.

уже запускали это однажды с PBC, мне нужен ответ. Я надеру задницу Ромеро», — сказал Гарсия.