Бокс
Гвоздик подтвердил дату следующего поединка
Александр Гвоздик вернется на рингСегодня 16:52 294 0/s loads/box/22adf5a3fe713b26ada359f2289e0b4fbf.jpg» /> #Александр Гвоздик
Источник — fanday.net.
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик(19-1, 15 КО) вернется на ринг 30 сентября.
Об этом рассказал сам боксер.
«Могу назвать дату 3 сентября». Чарло Предыдущий оппонент у меня уже есть, и я начинаю готовиться к нему Его имя называть пока не буду, потому что контракт еще не подписан Скажу лишь, что соперник с именем – эксчемпион мира. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я все вижу и почтию, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.
Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. лучшей форме, — сказал Гвоздик.
В мае украинский боксер провел поединок в андеркарде Канело-Райдер и досрочно победил Ричардса Болотникса.