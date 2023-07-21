Гвоздик подтвердил дату следующего поединка

Александр Гвоздик вернется на ринг 294

Источник — fanday.net.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик(19-1, 15 КО) вернется на ринг 30 сентября.

Об этом рассказал сам боксер.

«Могу назвать дату 3 сентября». Чарло Предыдущий оппонент у меня уже есть, и я начинаю готовиться к нему Его имя называть пока не буду, потому что контракт еще не подписан Скажу лишь, что соперник с именем – эксчемпион мира. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я все вижу и почтию, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.

Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. лучшей форме, — сказал Гвоздик.