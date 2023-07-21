Гвоздик: Уверен, Усик сможет забить за Полесья

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Источник — FanDay.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) сможет принести пользу Полесью.

Об этом заявил бывший чемпион мира Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).

Скажу честно, я не знаю, во что выльется его футбольная карьера. У Саши есть понимание футбола, он не будет невидимым игроком на поле и сможет принести пользу команде. Но я сомневаюсь, что он будет играть 90 минут в ключевых матчах. Не думаю, что его рассматривают как основного игрока команды. А выйти на 10-30 минут – это без проблем. Вряд ли он будет играть в период подготовки к бою, например, как сейчас в Дюбуа. А для того чтобы побегать в футбол после поединка, никаких проблем не будет. Уверен, что Саша сможет забить. Открыться и выйти на позицию он сможет, а бить он умеет. Если Усик получит хороший пас в нужный момент, то справится. Это же не меня выпустить на поле, который мяч в своей жизни не видел. Усик не один год занимался футболом и понимает, что нужно делать. Пока что мы не можем говорить о Сане как о профессиональном футболисте, но он 100-процентно сможет закатить мяч в ворота», — сказал Гвоздик. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий по миру