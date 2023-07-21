Хейни получил от WBC дополнительное время на определение соперника 117

Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) получил еще 6 дней для того, чтобы определиться со следующим боем.

Об этом сообщает BoxingScene

Раньше WBC сообщила, что у него есть время до 21 июля, чтобы решить Прогрейса, останется ли в легком весе и сразится с Шакуром Стивенсоном.

За несколько часов до дедлайна Совет управляющих WBC предоставил ему еще шесть дней для размышлений. О таком решении просили команды Хейни и Прогрейса, которые продолжают вести переговоры.

Напомним, Ломаченко лидирует в рейтинге легковесов от The Ring.