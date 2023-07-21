Бокс
Хейни получил от WBC дополнительное время на определение соперника
Хейни получил от WBC дополнительное время на определение соперника Сегодня 21:44 117 com/s/s uploads/box/223651c493f7f2370dabfb5c7314ec4bfd.jpg» /> Фото — Getty Images #Девин Хейни
Источник — tribuna.com.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) получил еще 6 дней для того, чтобы определиться со следующим боем.
Об этом сообщает BoxingScene
Раньше WBC сообщила, что у него есть время до 21 июля, чтобы решить Прогрейса, останется ли в легком весе и сразится с Шакуром Стивенсоном.
За несколько часов до дедлайна Совет управляющих WBC предоставил ему еще шесть дней для размышлений. О таком решении просили команды Хейни и Прогрейса, которые продолжают вести переговоры.
Напомним, Ломаченко лидирует в рейтинге легковесов от The Ring.