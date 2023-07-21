Бокс
Ломаченко лидирует в рейтинге легковесов от The Ring
Райан Гарсия опустился на 4-ю позицию Сегодня 09:01 260 com /uploads/box/22a2e13da2c8fdde84a51241f42c6e7d8b.jpg» /> Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко остается первым в списке боксеров легкого веса.
Об этом сообщает журнал The Ring.
Райан Гарсия опустился на 4-ю позицию. Чемпионским титулом обладает абсолютный чемпион Дэвин Хейни. .
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