Ломаченко лидирует в рейтинге легковесов от The Ring

Райан Гарсия опустился на 4-ю позицию 260

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко остается первым в списке боксеров легкого веса.

Об этом сообщает журнал The Ring.

Райан Гарсия опустился на 4-ю позицию. Чемпионским титулом обладает абсолютный чемпион Дэвин Хейни. .

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