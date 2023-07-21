Отец Фьюри: Дюбуа может нокаутировать Усика

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Чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може програти британцю Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

«Даніель Дюбуа може нокаутувати його, тож Усик зазнав невдачі. Протистояти 114-кілограмовому надважковаговику зі зростом 198 см, який може вдарити, за копійки порівняно з тим, що він міг отримати за бій проти Тайсона? Я не знаю, що команда Усика з цим робитиме. Це божевілля.

Команда Дюбуа повинна мати правильну тактику, план на бій та яйця. Це все, що необхідно, щоб перемогти крузера. Але якщо він спробує боксувати з Олександром, то це зіграє на руку Усику, бій піде за його сценарієм. С ним нужно обращаться грубо и жестко. Ты должен легко выдерживать атаки, тогда ты легко победишь Усика.

Без длительных двухфазных атак, мощных ударов, прессинга, использования своих габаритов – забудь об этом. Если ты попытаешься ударить крузера джебом, то забудь о победе. Тебе нужно выбросить на него все свои удары и бить дальше», — сказал Юрий-старший.

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