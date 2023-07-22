Фроч: Все топы сверхтяжелого веса находятся на спаде

Карл Фроч поделился мнениями о лидерах сверхтяжелого дивизиона в боксе. 218 Фото — Getty Images

Источник — tribuna.com.

Все лидеры сверхтяжелого дивизиона в настоящее время находятся не в лучшей форме.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Карл Фроч (33-2, 24 КО).

«Усик мог пройти свой пик, но Финюру на 4 года он на 4-й 3-й на 4-й 4-й 3-й дюйм на 30-й минуте. дает все больше веса, у него заметны жировые складки.

Тайсон кажется более ясным и немного медленнее на ногах.Это происходит со всеми нами, ведь мы все люди.

На этот момент все топы сверхтяжелого веса находятся на спаде.

"юри по-прежнему находится на вершине из-за его габаритов. Однако дело не только в размерах, он великолепен. сказал Фрочь.