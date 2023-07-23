Арум: Мы хотим организовать для Лопеса большой бой

88 #Теофимо Лопес, #Боб Арум

Источник — boxingscene.com.

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать большой бой для чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО).

Об этом заявил сам промоутер.

«Он у меня был в Сеул провели время.

Я думаю, его мозги встали на место.

Мы хотим организовать для Теофимо действительно большой бой. Либо позже в этом году, или, возможно, в сочетании с Супербоулом в следующем году», — сказал Арум.