Камбосос победил Хьюза в бою за чемпионский пояс IBO

2316 #Джордж Камбосос

Источник — Чемпион.

В Шоне (штат Оклахома, США) 30-летний эксчемпион мира Джордж Камбосос из Австралии (20-2, 10 КО) победил 33-летнего британца Макси Хьюза (26-5-2, 5 КО-3). си Хьюз.

Ранее Джордж Камбосос дважды проиграл американцу Дэвину Хейни и потерял все 4 пояса чемпиона мира в легком весе, завоеванные в бою против Тео Лопеса.

Камбосос выиграл очень неубедительно, но два из трех судей по итогам 12 раундов Джордж Камбосос (Австралия) — Макси Хьюз (Британия) MD 12 (114–114, 117–111, 115–113)