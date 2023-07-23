Бокс
Кроуфорд: Победа над Спенсом станет вишенкой на вершине моей карьеры
Кроуфорд прокомментировал предстоящий бой со Спенсом Сегодня 21:24 27 com /uploads/box/22cfe8ab235f6bda98788eb225317cbae5.jpg» /> #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
Источник — ВoxingScene.
Чемпион WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) уверен в победе в бою против чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0, 22 КО).
Об этом Кроуфорд значит для меня все. Это станет вишенкой на вершине моей карьеры. Я долго ждал этого момента. Я не могу дождаться субботы, чтобы получить его», — сказал Кроуфорд.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе 9 си.
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