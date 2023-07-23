Лопес-старший: Хейни казался испуганным в поединке с Ломаченко

294 #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес

Источник — boxingnews24.com.

Девин Хейни в бою с Василием Ломаченко не походил на самого себя.

Об этом заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопеса.

«Девин Хейни — парень, который не выкладывается на полную. Он играет в безопасную игру. на самого себя.

Хейни сказал своему отцу: «Он меня просчитал. Я уже в его руках». Это то, что он говорил своему отцу в углу.

Девин вышел и сражался против старого Ломаченко, потому что это уже не тот Лома, с которым соревновался мой сын. Многие считают, что Хейни проиграл.

Если Девин после такого поединка выйдет на Теймс Про, это Пройд, Проймс, Пройдем, Проймем, Пройдем чем-нибудь, Пройдешь чем-то, Пройдёт чем-то, Пройдёт чем-нибудь, Продвинс в таком поединке Пройдёт с ним, Продвинс в таком поединке Пройдёт с ним. дается. Это мощь.

Я думаю, что Реджис бы его победил. Прогрейс необходимо просчитать Дэвина, сблизиться и убрать его джеб. Это то, что тебе нужно сделать с Дэвином. Убери его джеб — и он твой», — сказал Лопес-старший.