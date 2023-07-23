Бокс
Нганну раскрыл свой план на бой с Фьюри
Нганну прокомментировал бой против Фьюри Вчера 23:52 327 0/span> s/box/22c552b2335412b9833a700ab404ff4ae2.png» /> Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — boxing-social.com.
Эксчемпион UFC Франсиса Нганну (17-3) в бою против обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) планирует продемонстрировать все свои боксерские навыки и не собирается полагаться только на.
«Да, у меня есть определенная нокаутирующая сила, но вы были бы безумным, если бы в бою с кем-то вроде Тайсона Фьюри делали акцент на один удар. Я иду туда боксировать. Я собираюсь выйти на этот бой как боксер.
Меня волнует, что люди продолжают сомневаться во мне.Поэтому, как всегда, мне придется доказывать, что они ошибаются.Я иду туда не только из-за моего нокаутирующего удара. я буду работать на победу, даже если не смогу нокаутировать соперника, я хочу быть готовым выиграть этот бой любым возможным способом. Это укрепит мои боксерские позиции. Я не боец ММА, у которого в арсенале есть только сила удара», — отметил Нганну.
Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.