Нганну раскрыл свой план на бой с Фьюри

Нганну прокомментировал бой против Фьюри 327

Источник — boxing-social.com.

Эксчемпион UFC Франсиса Нганну (17-3) в бою против обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) планирует продемонстрировать все свои боксерские навыки и не собирается полагаться только на.

«Да, у меня есть определенная нокаутирующая сила, но вы были бы безумным, если бы в бою с кем-то вроде Тайсона Фьюри делали акцент на один удар. Я иду туда боксировать. Я собираюсь выйти на этот бой как боксер.

Меня волнует, что люди продолжают сомневаться во мне.Поэтому, как всегда, мне придется доказывать, что они ошибаются.Я иду туда не только из-за моего нокаутирующего удара. я буду работать на победу, даже если не смогу нокаутировать соперника, я хочу быть готовым выиграть этот бой любым возможным способом. Это укрепит мои боксерские позиции. Я не боец ​​ММА, у которого в арсенале есть только сила удара», — отметил Нганну.