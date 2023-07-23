Стивенсон: Хочу сразиться с лучшими, поэтому сейчас Камбосос не на моем уровне

203 #Джордж Камбосос, #Шакур Стивенсон

Источник — badlefthook.com.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) не желает провести бой против эксабсолюта в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Об этом заявил сам Стивенсон. хочу сражаться с Ломаченко, Девином Хейни, Джервонтой Дэвисом.

Это бои, которые я ищу.Если вы увидите, как я сражаюсь с Камбососом, знайте, что я его остановлю.Вот как я это чувствую.Я не чувствую, что он будет на таком уровне. quo;ю», — заявил Стивенсон.

Напомним Камбосос одержал победу над юзом решением большинства судей: 117-111, 115-113, 114-114.