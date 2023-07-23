Стивенсон – о победе Камбососа над Хьюзом: Это ограбление

Боксер прокомментировал неуверенную победу Камбососа 788

Источник — badlefthook.com.

Бывший чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) в бою против Макси Хюза (26-5-3, 5 КО) одержал не заслуженную победу.

Об этом заявил бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 20-00) Я считал, что Макси боксировал хорошо, и я считал, что он лучший боец ​​Я считаю, что к судьям нужно относиться с более высокими критериями, они должны быть такими же сосредоточенными, как боксеры, и я думаю, что им нужно сделать гораздо больше, чтобы стать судьей. с», — заявил Стивенсон.

Напомним Камбосос одержал победу над юзом решением большинства судей: 117-111, 115-113, 114-114.