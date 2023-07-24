Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон

Промоутер рассказал о планах по своим подопечным 559

Шакур Стивенсон в своем следующем бою может встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Позже в этом году Шакур проведет большой бой. Возможно, он дерется с Хейни, возможно, с Ломаченко. Мы планируем бой на 16 ноября. На том уикенде пройдет этап Формулы 1, и люди очень рано придут, чтобы увидеть практику пилотов. Поэтому в городе будут тысячи человек. Мы устроим хороший бой и соберем аншлаг», — сказал Арум.

Напомним Ломаченко лидирует в рейтинге легковесов.