Бокс
Камбосос: Следующим будет бой с Ломаченко
Джордж Камбосос прокомментировал своего следующего соперника Сегодня 08:38 355 com /uploads/box/2295e28a9d8687a4b6d6c5c0f5a2bb7474.jpg» /> Фото — Getty Images #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко
Источник — tribuna.com.
Чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) следующий бой планирует провести с эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал сам австралийский боксер.
Этому настоящему сражению с Ломаченко.Это настоящий бой.Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать.Я этого и хочу, и это большой бой, на который я готов.
Я получил один из чемпионов IBO. меня были остальные четыре (WBA, IBF, WBO и The Ring — прим.)», — сказал Камбосос.
Ранее Камбосос победил Хьюза в бою за чемпионский пояс IBO.