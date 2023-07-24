Камбосос: Следующим будет бой с Ломаченко

Джордж Камбосос прокомментировал своего следующего соперника 355

Источник — tribuna.com.

Чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) следующий бой планирует провести с эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам австралийский боксер.

Этому настоящему сражению с Ломаченко.Это настоящий бой.Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать.Я этого и хочу, и это большой бой, на который я готов.

Я получил один из чемпионов IBO. меня были остальные четыре (WBA, IBF, WBO и The Ring — прим.)», — сказал Камбосос.

Ранее Камбосос победил Хьюза в бою за чемпионский пояс IBO.