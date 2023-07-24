Митрофанов выйдет в ринг перед Усиком

Бой состоится 26 августа 83 com/2 6cab76d4d718c9dd78d93f52674f5af.jpg» /> #Александр Усик, #Дмитрий Митрофанов

Источник — Чемпион.

26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша) Чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) выйдет в ринг против британца Хамзы Шираза (17-0-0, 13 КО). На кону – титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет Шираз. Бой состоится в андеркарте боксерского шоу K2 Promotions, в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

Для Дмитрия Митрофанова это пятнадцатое сражение на профи-ринге. За его плечами 14 боев, 13 побед, 6 из которых – нокаутами. Предыдущий поединок Дмитрий также провел в Польше, где в апреле этого года одержал победу единогласным решением судей над Хуаном Карлосом Родригезом из Венесуэлы.

Сопернику Дмитрию Хамзи Ширазу 24 года. Настоящее имя – Мухаммед Хамза Шираз, имеет пакистанские и индийские корни. Боксирует в стойке правши, рост 191 см. Дебютировал как профессионал в сентябре 2017 года. За это время провел 17 сражений, одержал 17 побед, 13 из которых нокаутом. Шираз занимает 6 строчку рейтинга WBO и 8 рейтинга WBC. Обладает титулами WBC Silver и Commonwealth Boxing Council в среднем весе, стоявших на кону его поединка с Ривером Уилсоном-Бентом в ноябре прошлого года. Тогда Хамза остановил соотечественника техническим нокаутом во втором раунде. В свое время владел титулами WBO European в первом среднем весе, WBC International Silver в среднем весе.