Редкач: Дюбуа может завершить бой одним ударом

Иван Редкач прокомментировал бой Усик — Фьюри 161 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Иван Редкач, #Даниель Дюбуа

Источник — isport.ua.

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Об этом рассказал

«Шансы у Дюбуа есть. Он настоящий супертяжеловес, и если он сможет донести до цели один акцентированный удар, то он может решить судьбу поединка. Это бокс, а не шашки или шахматы. Один удар — и бой закончится», — сказал Редкач 26 августа во Вроцлаве.