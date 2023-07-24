Бокс
Редкач: Дюбуа может завершить бой одним ударом
Иван Редкач прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 15:37 161 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Иван Редкач, #Даниель Дюбуа
Источник — isport.ua.
Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.
Об этом рассказал
«Шансы у Дюбуа есть. Он настоящий супертяжеловес, и если он сможет донести до цели один акцентированный удар, то он может решить судьбу поединка. Это бокс, а не шашки или шахматы. Один удар — и бой закончится», — сказал Редкач 26 августа во Вроцлаве.Источник: champion.com.ua