Бокс
Теофимо Лопес-старший: Легко могли бы организовать бой против Прогрейса
Вчера 13:39 293 0 #Теофимо Лопес
Источник — boxingnews24.com.
Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) кем бы мог провести поединок с Райаном Гарсией.
Об этом заявил отец и тренер боксера. ведем с ними переговоры.
Реалистический бой, который, по моему мнению, можно устроить – это поединок против Реджиса Прогрейса, потому что он боксер, который поборется с кем угодно. Прогрейса, но мы ориентированы на топовые поединки. Мы смотрим на бой с Дэвином Хейни. Не с Шакуром Стивенсоном, потому что он лишь перешел в легкий вес.
Мы нацелены на топовых ребят вроде Джервонты Дэвиса. Лопес отказался от титула WBO в первом полусреднем весе.