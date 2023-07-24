Теофимо Лопес-старший: Легко могли бы организовать бой против Прогрейса

293 #Теофимо Лопес

Источник — boxingnews24.com.

Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) кем бы мог провести поединок с Райаном Гарсией.

Об этом заявил отец и тренер боксера. ведем с ними переговоры.

Реалистический бой, который, по моему мнению, можно устроить – это поединок против Реджиса Прогрейса, потому что он боксер, который поборется с кем угодно. Прогрейса, но мы ориентированы на топовые поединки. Мы смотрим на бой с Дэвином Хейни. Не с Шакуром Стивенсоном, потому что он лишь перешел в легкий вес.

Мы нацелены на топовых ребят вроде Джервонты Дэвиса. Лопес отказался от титула WBO в первом полусреднем весе.