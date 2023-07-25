Леффлер: Богачук готов к бою за титул чемпиона мира

Том Леффлер прокомментировал победу Сергея Богачука (23-1, 23 КО) над Патриком Аллоте (42-5, 32 КО). #Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) готов драться за титул.

Об этом рассказал промоутер украинца Том Леффлер.

«Сергей продолжает доказывать, почему он является первым. уверенно, что он готов к бою за титул чемпиона мира. Мы с нетерпением ждем его возвращения», – сказал Леффлер.