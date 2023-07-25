Бокс
Митрофанов: Я настраиваюсь на серьезное противостояние
Сегодня 15:29 231 0 #Дмитрий Митрофанов
Источник — Чемпион.
26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша) Дмитрия Митрофанова ждет нелегкое испытание — бой за титул WBC Silver с его обладателем, непобедимым британцем Хамзой Ширазом.
«Рад. Поэтому настраиваюсь на серьезное противостояние. Подготовка идет по плану, все Слава Богу. Думаю, 26 августа буду в отличной форме», — отметил Дмитрий Митрофанов. 4490e.jpg» />
«Это честь драться в одной программе с Усиком, ведь он вдохновляет в ринге и вне его. Я также настойчиво работаю, чтобы стать образцом для молодежи», — отметил Хамза Шираз.
<ий которого титулы Чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в сверхтяжелом весе, которыми владеет Александр.Источник: champion.com.ua