Митрофанов: Я настраиваюсь на серьезное противостояние

231 #Дмитрий Митрофанов

Источник — Чемпион.

26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша) Дмитрия Митрофанова ждет нелегкое испытание — бой за титул WBC Silver с его обладателем, непобедимым британцем Хамзой Ширазом.

«Рад. Поэтому настраиваюсь на серьезное противостояние. Подготовка идет по плану, все Слава Богу. Думаю, 26 августа буду в отличной форме», — отметил Дмитрий Митрофанов. 4490e.jpg» />

«Это честь драться в одной программе с Усиком, ведь он вдохновляет в ринге и вне его. Я также настойчиво работаю, чтобы стать образцом для молодежи», — отметил Хамза Шираз.

<ий которого титулы Чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в сверхтяжелом весе, которыми владеет Александр.