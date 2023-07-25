Уоррен: Предлагали Джошуа 40% призовых за бой с Фьюри

Фрэнк Уоррен объяснил, почему обладатель Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) проведет бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну span=s «listing__itm__comments»>0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа > Источник – tribuna.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не захотел сразиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом рассказал промоутер. «Юри не сразится с рейтинговым боксером? Потому что он будет сражаться с Нганну в большом событии. В случае с рейтинговыми боксерами была бы добровольная защита, если бы мы действительно смогли бы его провести.»

Мы хотели устроить кассовый бой. Вместо возможности подраться за титул WBC Джошуа предпочел сражение с парнем, которого Тайсон победил в прошлом году. И мы предлагали ему 40% призовых», – сказал Уоррен.

Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.