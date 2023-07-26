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Лапин: Надеемся, Усик получит возможность стать первым, кто нокаутирует Фьюри
Лапин прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 09:40 280 0 Фото — Getty Images #Лапин, #Александр Усик, #Тайсон Источник
Источник — tribuna.com.
Повелитель пояса WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) избегает боя против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
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Об этом рассказал директор команды украинца Сергей Лапин.
«Если вы спросите о бое с Фьюри в Саудовской Аравии в декабре, мне кажется, что Тайсон продолжает уклоняться от Усика. Насколько понимаю, почти все боксеры — Уайлдер, Джошуа и Усик — согласились на крупнейший бой в истории бокса, тогда как Фьюри продолжает испуганно убегать.
Мы надеемся, поединок Усик — Фьюри состоится. нокаутирует Фьюри. Но сейчас мы полностью сосредоточены на защите наших титулов против Дюбуа. Мы уважаем Дюбуа — единственного сверхтяжеловеса Уоррена, который не потерял свои яйца», — сказал Лапин.
Напомним, чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поразится с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве.