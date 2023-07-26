Усик – Дюбуа: экс-чемпион мира сделал прогноз на бой

Экс-чемпион в крузервейте Джонни Нельсон (45-12-2, 29 KO) считает, что Дэниел Дюбуа (19-1, 18 КО) проиграет в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По его словам, в обороне британца есть брешь, которая на данном этапе, если он будет драться с кем-то вроде Усика, будет работать против него.

«Усик найдет все недостатки Дюбуа и сломает Дэниела, хотя у Дюбуа есть шанс панчера. Это может показаться неприятным для его болельщиков, семьи и всех тех, кто его окружает, Дюбуа – хороший боец, но в броне Дюбуа есть брешь, которую Усик обнаружит и воспользуется ею. Украинец слишком умен, чтобы отпустить его с крючка. Да, у Дэниела есть шансы на победу, но не более того», – приводит слова Нельсона Boxing Social.

Напомним, поединок Усика против Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.