Бокс
В WBC объяснили санкционирование боя Фьюри — Нганну
Маурисио Сулейман выступил с официальным заявлением. Сегодня 12:55 182 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник: champion.com.ua
Маурисио Сулейман выступил с официальным заявлением. Сегодня 12:55 182 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
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