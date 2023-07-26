Следить

Бокс

В WBC объяснили санкционирование боя Фьюри — Нганну

Маурисио Сулейман выступил с официальным заявлением. Сегодня 12:55 182 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс