Бокс
Арум: У меня есть три лучших панчера в боксе
Сегодня 10:45 380 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227c21ad493b55237c253b77faca463ff3.jpg" /> #Боб Арум
Источник — tribuna.com.
Top Rank подписал трех лучших панчеров в современном боксе.
Об этом рассказал глава компании Боб Арум.
«Я действительно счастлив, что у меня есть 3 лучших панчера P4P в боксе. Это Иннуэ, Фюри и Бетербиев.
Мои бойцы не бездельничают, они выходят, чтобы нокаутировать второго парня», — сказал Арум.
Раньше Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон.
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