Арум: У меня есть три лучших панчера в боксе

380 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227c21ad493b55237c253b77faca463ff3.jpg" /> #Боб Арум

Источник — tribuna.com.

Top Rank подписал трех лучших панчеров в современном боксе.

Об этом рассказал глава компании Боб Арум.

«Я действительно счастлив, что у меня есть 3 лучших панчера P4P в боксе. Это Иннуэ, Фюри и Бетербиев.

Мои бойцы не бездельничают, они выходят, чтобы нокаутировать второго парня», — сказал Арум.