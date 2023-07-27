Соломенников проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа

Бой состоится 26 августа 224

Украинский боксер полулегкого веса Александр Соломенников (12-0, 7 KO) проведет бой против поляка Петра Гуделя (10-10-1, 1 KO).

Об этом сообщает Top Boxing Generation.

Поединок пройдет в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Вечер бокса состоится 26 августа во Вроцлаве. Также свои поединки проведут Денис Беринчик и Дмитрий Митрофанов.

Соломенников последний бой провел в январе 2023 года, нокаутировав соперника в первом раунде.

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Вечер бокса состоятся 26 августа во Вроцлаве.

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