Бокс
Соломенников проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа
Бой состоится 26 августа Сегодня 12:52 224 0< /span> Источник: — Чемпион.
Украинский боксер полулегкого веса Александр Соломенников (12-0, 7 KO) проведет бой против поляка Петра Гуделя (10-10-1, 1 KO).
Об этом сообщает Top Boxing Generation.
Поединок пройдет в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Вечер бокса состоится 26 августа во Вроцлаве. Также свои поединки проведут Денис Беринчик и Дмитрий Митрофанов.
Соломенников последний бой провел в январе 2023 года, нокаутировав соперника в первом раунде.
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Вечер бокса состоятся 26 августа во Вроцлаве.
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