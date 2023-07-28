Гирн назвал фаворита боя Спенс — Кроуфорд

Эдди Гирн прокомментировал бой Спенс — Кроуфорд 169 #Эдди Гирн, #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд < "article__source"> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) не сможет победить обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Великолепный бой. Ставлю на досрочную победу Кроуфорда.

Думаю, они оба невероятны. Смотрю только на две вещи. Во-первых, считаю, Эррол за эти годы испытал еще больший износ тела от автомобильной аварии и тяжелых боев, также считаю, что Теренс невероятно ментально силен в боях, он немного безумен, когда бьется.

Не уверен, выигрывает Кроуфорд досрочно, но ставлю на его победу. Иногда в таких больших поединках боксеры очень осторожны в течение 6-7 раундов, этот бой тоже может пойти по такому сценарию. Но если все вспыхнет раньше — Теренс победит нокаутом», — сказал Гирн. >