Гроувс: Усик – самый искусный боксер супертяжелого дивизиона

Бывший чемпион мира Джордж Гроувс прокомментировал бой Усик — Дюбуа 448 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик Источник — Boxing Social.

Британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) имеет шанс панчера в бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом заявил бывший чемпион мира Джордж Гроувс.

«У Дюбуа есть шанс панчера. Возможно, он один из самых тяжелых супертяжеловесов. Но ему надо попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать.Дюбуа ушел от Шейна Макгигана и работает с Доном Чарльзом.Они пытаются создать новые отношения, и это будет их первое совместное сражение.

Соломенников проведет бой в андеркарде Усик Дюбуа Даниэль получил травму колена в последнем поединке, которую ему необходимо преодолеть, в том бою он тоже оказался в неприятном положении. ; самый искусный боксер супертяжелого дивизиона, думаю, Дюбуа сделает все, чтобы справиться с этим», — сказал Гроувс.

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