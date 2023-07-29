Бокс
Чжилей: Фьюри – позор боксу
Чжан Чжилей прокомментировал следующий бой Тайсона Фьюри Сегодня 12:08 124 0 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри
Источник – standard.co.uk.
Властелина WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) избегает поединков с настоящими претендентами.
Об этом рассказал временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (25-1- 1, 20 КО).
«Моя команда общалась с командой Тайсона Фюри, мы были очень близки к проведению этого боя до того, как был активирован пункт о реванше. Верю, наш бой рано или поздно произойдет.
Фьюри избегал Джошуа и Усика.Он решил сразиться с тем, кто никогда раньше не выходил на ринг.Нганну — новичок в боксе, он только становится профессионалом.Да, он чемпион UFC, уважаю его , но когда дело доходит до ринга, это другая история.
Считаю Фьюри позором для бокса. Позор ему», — сказал Чжилей.
Напомним, WBC предоставила специальный разрешение Фьюри на бой против Нганну.
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