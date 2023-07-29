Хейни договорился о бое с Прогрейсом

Бой состоится 28 октября 193

Источник – tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) и обладатель WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) проведут поединок.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Боксеры договорились выйти в ринг 28 октября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс Прогрейса.

Была информация, что Хейни просит WBC сохранить титул Дэвина в легком весе, обязательным претендентом на который является Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО). В свою очередь команда Шакура требует от WBC придерживаться своего предыдущего решения. сделать титул вакантным из-за отказа Хейни провести защиту титула.

Хейни в мае решением судей одолел Василия Ломаченко, Прогрейс в июне победил Даниэлито Соррилью.