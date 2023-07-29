Бокс
Спенс и Крофорд прошли процедуру взвешивания
Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) Сегодня 08:10 139 0 #Эррол Спенс Кроуфорд Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) перевесил обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).
Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит весовой категории.
Эррол Спенс показал нужный вес 147 фунтов (66,68 кг).
В то же время Теренс Кроуфорд оказался немного легче – 146,8 фунтов (66,59 кг).
Ранее Кроуфорд выиграл жеребьевку права выбора, кто вторым будет выходить в ринг.