Спенс и Крофорд прошли процедуру взвешивания

Бой состоится в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) 139 #Эррол Спенс Кроуфорд Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) перевесил обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит весовой категории.

Эррол Спенс показал нужный вес 147 фунтов (66,68 кг).

В то же время Теренс Кроуфорд оказался немного легче – 146,8 фунтов (66,59 кг).

Ранее Кроуфорд выиграл жеребьевку права выбора, кто вторым будет выходить в ринг.