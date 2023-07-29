Стивенсон: Кроуфорд нокаутирует Спенса

Стивенсон прокомментировал предстоящий бой Кроуфорд — Спенс 177 Фото: Getty Images #Шакур Стивенсон, #Эррол Спенс, #Террол Спенс,

Источник — BoxingNews24.

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) аутсайдер в бою с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

Об этом заявил бывший чемпион мира Шакур Стивенсон. нокаутом – в 11-м раунде.СМИ пишут о Теренсе много глупостей и умаляют каждую его победу.Наверное, ему это уже надоело, и он полон желания показать всем, над чем он усердно работал.

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Если забрать у Эррола его джеб – это будет легкий вечер для его соперника. Кроуфорд сможет полностью нейтрализовать джеб Спенса, но, честно говоря, когда Теренс превращается в левшей, он может выполнить всю необходимую работу – сказал Стивенсон.

Бой Кроуфорд – Спенс состоится в ночь на 30 июля в Лас-Вегасе.

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