Хейни: На сегодняшний день это лучшее выступление Кроуфорда

Хейни прокомментировал победу Кроуфорда над Спенсом 248

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не оставил шансов Эрролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Об этом заявил абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО).

Бы far Bud best performance.. he rose to the occasion!

