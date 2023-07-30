Бокс
Хейни: На сегодняшний день это лучшее выступление Кроуфорда
Хейни прокомментировал победу Кроуфорда над Спенсом Сегодня 14:51 248 #Девин Хейни, #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не оставил шансов Эрролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
Об этом заявил абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО).
«Кроуфорд выбил все дерьмо из Спенса. Я хочу снова увидеть этот бой в первой среднем весе. Я думаю, что Эррол просто был слишком истощен. На сегодняшний день это лучшее выступление Кроуфорда. Оно было на высоте», — написал Хейни.
Бы far Bud best performance.. he rose to the occasion!
— Devin Haney (@Realdevinhaney) July 30, 2023
Напомним, Хейни договорился о бое с Прогрейсом.
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