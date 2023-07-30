Хейни: На сегодняшний день это лучшее выступление Кроуфорда

Хейни прокомментировал победу Кроуфорда над Спенсом 248

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не оставил шансов Эрролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Об этом заявил абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО).

«Кроуфорд выбил все дерьмо из Спенса. Я хочу снова увидеть этот бой в первой среднем весе. Я думаю, что Эррол просто был слишком истощен. На сегодняшний день это лучшее выступление Кроуфорда. Оно было на высоте», — написал Хейни.

Бы far Bud best performance.. he rose to the occasion! — Devin Haney (@Realdevinhaney) July 30, 2023

Напомним, Хейни договорился о бое с Прогрейсом.

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