Канело: Кроуфорд, ты, б***ь, великий боец

Сауль Альварес прокомментировал бой Кроуфорд — Спенс 316 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Эррол Спенс, #Теллер Кроуфорд Источник — Чемпион.

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) оказался слишком сильным для Эррола Спенса (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

О это заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

«Мне нравится Спенс, но… Кроуфорд слишком силен для Эррола. Приветствую Теренса. Ты, б***ь, великий боец, заслуживаешь этого», — написал Альварес.

Congrats @terencecrawford вы fucking большой fighter well deserve 👊🏻🙏🏻 — Canelo Alvarez (@Canelo) July 30, 2023

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