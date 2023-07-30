Следить

Бокс

Канело: Кроуфорд, ты, б***ь, великий боец

Сауль Альварес прокомментировал бой Кроуфорд — Спенс Сегодня 12:50 316 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Эррол Спенс, #Теллер Кроуфорд Источник — Чемпион.

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) оказался слишком сильным для Эррола Спенса (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

О это заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

«Мне нравится Спенс, но… Кроуфорд слишком силен для Эррола. Приветствую Теренса. Ты, б***ь, великий боец, заслуживаешь этого», — написал Альварес.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс