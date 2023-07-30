Кроуфорд и Спенс готовы провести реванш, но в другом весе

119 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22790d693823cfadfd3d394a445a54568e.jpg" /> #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

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Может состояться реванш между абсолютным чемпионом в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и бывшим обладателем титулов Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Об этом сообщает Михаэль Бенсон.

Спенс хочет провести второй поединок со своим визави в первом среднем весе. Ранее он выразил желание, чтобы эта встреча состоялась в декабре.

Кроуфорд поддержал идею своего оппонента сменить дивизион.