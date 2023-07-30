Бокс
Кроуфорд и Спенс готовы провести реванш, но в другом весе
Сегодня 19:55 119 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22790d693823cfadfd3d394a445a54568e.jpg" /> #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
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Может состояться реванш между абсолютным чемпионом в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и бывшим обладателем титулов Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).
Об этом сообщает Михаэль Бенсон.
Спенс хочет провести второй поединок со своим визави в первом среднем весе. Ранее он выразил желание, чтобы эта встреча состоялась в декабре.
Кроуфорд поддержал идею своего оппонента сменить дивизион.
«В полусреднем весе (66,68 кг) мне тоже было как-то сложно. Я уже говорил о том, чтобы подняться и бросить вызов Джермеллу Чарло, так что первый средний вес (69,85 кг) не доступен», — отметил Кроуфорд.
Источник: champion.com.ua