Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

Бой завершился техническим нокаутом в 9 раунде 548 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD 🏆🏆🏆🏆

The referee calls встать в бой в девятый, как Теренс Кроуфорд страстно Errol Spence Jr. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr

Бой происходил в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

