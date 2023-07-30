Бокс
Сантьяго победил Донейра и получил вакантный WBC в более легком весе.
Поединок прошел все 12 раундов Сегодня 12:01 35 0
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира Нонито Донейр (42-8, 28 KO) уступил претенденту Алехандро Сантьяго (28-3-5, 14 KO) в бою за вакантный титул WBC в более легком весе.
ANDNEW! Alexandro Santiago путешествует на несравненной эффективности перед будущим холмом хозяина Нонито Donaire, бросаясь его на убийство win do WBC bantamweight world title. #DonaireSantiago
Order #SpenceCrawford on Showtime Boxing PPV сейчас: https://t.co/uy0ZH9UvCJ pic.twitter.com/mrsZqDOZhf
— Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 30, 2023
Бой состоялся в Лас-Вегасе в андеркарде Спенс – Кроуфорд.
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