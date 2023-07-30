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Бокс

Сантьяго победил Донейра и получил вакантный WBC в более легком весе.

Поединок прошел все 12 раундов Сегодня 12:01 35 0

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Нонито Донейр (42-8, 28 KO) уступил претенденту Алехандро Сантьяго (28-3-5, 14 KO) в бою за вакантный титул WBC в более легком весе.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в андеркарде Спенс – Кроуфорд.

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Источник: champion.com.ua

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