Сантьяго победил Донейра и получил вакантный WBC в более легком весе.

Поединок прошел все 12 раундов 35

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Нонито Донейр (42-8, 28 KO) уступил претенденту Алехандро Сантьяго (28-3-5, 14 KO) в бою за вакантный титул WBC в более легком весе.

ANDNEW! Alexandro Santiago путешествует на несравненной эффективности перед будущим холмом хозяина Нонито Donaire, бросаясь его на убийство win do WBC bantamweight world title. #DonaireSantiago Order #SpenceCrawford on Showtime Boxing PPV сейчас: https://t.co/uy0ZH9UvCJ pic.twitter.com/mrsZqDOZhf — Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 30, 2023

Бой состоялся в Лас-Вегасе в андеркарде Спенс – Кроуфорд.

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