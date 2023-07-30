Бокс
Спенс приветствовал Кроуфорда с победой и предложил реванш
Теренс победил Эррола техническим нокаутом в 9-м раунде. Сегодня 14:24 285 0 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд «article__source»> Источник – Чемпион.
Бывший чемпион Эррол Спенс (28-1, 22 КО) поздравил абсолютного чемпиона в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) с победой.
< Соответствующий пост Спенс опубликовал в твиттере.
«Приветствую Теренса, хорошее дерьмо. Надеюсь, мы сможем сделать это снова до конца года», — написал Спенс.
Добро пожаловать в @terencecrawford хороший shit ! …hopefully we can do it again before end of the year ..
— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) July 30, 2023
Сообщалось, что Спенс может провести реванш с Кроуфордом в первом среднем весе.
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Напомним, Кроуфорд нанес вдвое больше точных ударов за Спенса.
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