Спенс приветствовал Кроуфорда с победой и предложил реванш

Теренс победил Эррола техническим нокаутом в 9-м раунде.

Бывший чемпион Эррол Спенс (28-1, 22 КО) поздравил абсолютного чемпиона в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) с победой.

< Соответствующий пост Спенс опубликовал в твиттере.

Добро пожаловать в @terencecrawford хороший shit ! …hopefully we can do it again before end of the year ..

— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) July 30, 2023