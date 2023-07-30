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Бокс

Стивенсон: Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня?

Шакур Стивенсон хочет получить бой с Василием Ломаченко Сегодня 13:55 131 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом американец публично заявил.

«Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?», — сказал Стивенсон.

Раньше Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон.

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Источник: champion.com.ua

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