Стивенсон: Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня?

Шакур Стивенсон хочет получить бой с Василием Ломаченко 131 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом американец публично заявил.

«Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?», — сказал Стивенсон.

< Shakur Stevenson подозревает, что он хочет бороться за ним, что Devin Haney vs Regis Prograis is agreed: "Я должен Vasyl Lomachenko, но он должен меня?" /p> — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 29, 2023

Раньше Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!