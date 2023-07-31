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Арум: Бой с Нганну может быть опасным для Фьюри
Боб Арум прокомментировал бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну Сегодня 17:41 187 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри #Боб Арум Источник — sportskeeda.com.
Эксчемпион UFC Франсиса Нганну (17-3) может оказаться опасным для обладателя чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).
О это рассказал промоутер Боб Арум.
«Это потрясающий поединок. Нганну бьет так, как мы еще не видели.
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Два гиганта сразятся друг с другом, думаю, это будет невероятное шоу и замечательный бой. Он может быть несколько опасным для Фьюри», — сказал Арум.
Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.