Арум: Бой Усик – Фьюри состоится

Боб Арум прокомментировал организацию боя Усик — Ф'юри 174 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри #Боб Арум Источник — isport.ua.

Поединок чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) состоится в следующем году.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Я считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого поединка .

Но Усика не ждет легкой прогулки в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что увидим», — сказал Арум.