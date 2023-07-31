Бокс
Бой Бетербиева и Смита перенесен из-за инфекции у россиянина
Бой был запланирован на 19 августа Сегодня 08:59 178 0 #Каллум Смит, #Артур Бетербиев
— Boxing Scene.
Бой между обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1, 21 КО) с чемпионом WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым ( 19-0, 19 КО) отложено.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Причиной переноса боя стала костная инфекция челюсти у Бетербиева. Его прооперировали в Монреале.
Бой был запланирован на 19 августа. Новая дата поединка неизвестна.
Бой должен был состояться в канадском Квебеке.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /strong>