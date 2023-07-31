Бой Бетербиева и Смита перенесен из-за инфекции у россиянина

Бой был запланирован на 19 августа 178 #Каллум Смит, #Артур Бетербиев

— Boxing Scene.

Бой между обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1, 21 КО) с чемпионом WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым ( 19-0, 19 КО) отложено.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Причиной переноса боя стала костная инфекция челюсти у Бетербиева. Его прооперировали в Монреале.

Бой был запланирован на 19 августа. Новая дата поединка неизвестна.

Бой должен был состояться в канадском Квебеке.

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