Харциз выйдет в ринг перед боем Усик – Дюбуа

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26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw (Польша) Ярослав Харцыз (2-0-0, 2 КО) проведет бой с польским боксером Конрадом Чайковским (2-0-1, 1 КО).

Об этом сообщает прессслужба K2 Promotions.

Поединок состоится в рамках боксерского шоу под эгидой K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

Ярославу не в первый раз боксировать в Польше, ведь 2 предыдущих боя в качестве профессионала он провел именно здесь. В апреле этого года харьковчанин остановил чеха Петра Рандишека в начале первого раунда. Ярослав удачно совмещает профессиональный бокс с выступлениями в Национальной сборной.

«С нетерпением жду бой! Очень спасибо своему промоутеру Александру Красюку за возможность боксировать на стадионе. Не думал, что это произойдет так скоро . Это будет мега-шоу, где украинские боксеры покажут зрелищный бокс на весь мир», — отметил Ярослав Харциз.

Сопернику Харцизу Конраду Чайковскому 22 года, боксирует в стойке правши. Равно как и Ярослав имеет много достижений в любительском боксе. На профи-ринге дебютировал в марте прошлого года. В предыдущем поединке в ноябре прошлого года нокаутировал соотечественника Якуба Свайдерского. p/CvXDHseo6OX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″ style=»background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; — 2px);»> Посмотреть это сообщение в Instagram