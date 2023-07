Кроуфорд нанес вдвое больше точных ударов по Спенсу

Кроуфорд нанес 87 точных джебов — это рекорд в его профи карьере 301 #Эррол Спенс, #Теренс Кроу =»article__source»> Источник — Чемпион.

Чемпион WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) одолел обладателя титулов WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

Бой завершился досрочно в 9-м раунде.

Теренс всего нанес 369 ударов, из них точных было 185 (50,1%). У Спенса 480 выброшенных ударов, точных – 96 (20%).

Кроуфорд нанес 87 точных джебов (42%) – это рекорд в его профи карьере. Также у Теренса 98 точных силовых ударов – это 60,1% от всех выброшенных таких чулок в этом поединке.

